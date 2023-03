Ao menos dois mortos em ataque a centro muçulmano em Lisboa

Pelo menos duas pessoas morreram nesta terça-feira (28) em um ataque com faca em um centro muçulmano em Lisboa, informou a polícia portuguesa. O agressor foi ferido com um tiro e está detido.



O primeiro-ministro António Costa afirmou que "é prematuro fazer qualquer interpretação do ato criminoso",



"Tudo aponta para um incidente isolado", disse à imprensa.



As imagens exibidas na televisão portuguesa mostram um homem armado fora de um centro muçulmano ismaelita.



"O ataque deixou vários feridos e, no momento, dois mortos", afirmou a polícia.



O homem, que cometeu o ataque com uma faca de grandes dimensões, está hospitalizado em um centro médico de Lisboa depois de ter sido baleado pela polícia.



"O agressor recebeu ordens para cessar o ataque e não obedeceu, avançando em direção à polícia, com a faca na mão", acrescenta o comunicado.



"Diante da ameaça grave e contínua, os policiais utilizaram armas contra a pessoa, atingindo e neutralizando o agressor", completa a nota.



O ataque aconteceu em um centro ismaelita de Lisboa. Esta comunidade de muçulmanos xiitas têm sede mundial em Lisboa e seu líder espiritual, Aga Khan, obteve em 2019 a cidadania portuguesa.



Os muçulmanos ismaelitas são uma comunidade xiita que tem quase 15 milhões de pessoas em 30 países, incluindo 7.000 que vivem em Portugal.