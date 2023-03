Alibaba se divide em seis grupos para listar separadamente na Bolsa

O grupo Alibaba anunciou nesta terça-feira (28) que se dividirá em seis grupos empresariais individuais em uma das maiores reestruturações de uma empresa de tecnologia chinesa até o momento.



Daniel Zhang, presidente e CEO da empresa, disse que a reestruturação permitirá que cada empresa individual realize seus próprios planos de captação de recursos e listagem na Bolsa.



O Alibaba, com sede em Hangzhou, afirmou que o objetivo da reestruturação é "criar valor para os acionistas e promover a competitividade do mercado".



Cada uma das seis novas dependências será gerenciada por seu próprio CEO e seu conselho de administração.



A única exceção será o Taobao Tmall Commerce Group - operador de uma das principais plataformas de compras online da China - que permanecerá integralmente como propriedade do grupo Alibaba.



O gigante da internet enfrenta anos difíceis, já que Pequim impôs restrições mais rígidas à indústria de tecnologia nacional.



A renda combinada das empresas de Internet da China caiu pouco mais de 1%, para 1,46 trilhão de yuanes (US$ 212 bilhões, cerca de R$ 1,1 trilhão) em 2022, a primeira contração em quase uma década, segundo dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.



Alibaba