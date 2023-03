China intensifica campanha de empréstimos a países da Nova Rota da Seda

A China concedeu em duas décadas 240 bilhões de dólares (1,2 trilhão de reais) em empréstimos a 22 países em desenvolvimento sob risco de suspensão de pagamentos, um valor que aumentou nos últimos anos, segundo um relatório publicado nesta terça-feira (28).



Praticamente todos os recursos foram destinados a países que integram o programa da Nova Rota da Seda, como Sri Lanka, Paquistão e Turquia.



O projeto ambicioso de Pequim, estimulado pelo presidente Xi Jinping, deseja melhorar as relações comerciais entre Ásia, Europa e África, com a construção de portos, aeroportos, parques industriais e infraestrutura ferroviária.



As instalações permitem ao gigante asiático ter acesso a outros mercados e criar novos destinos para suas empresas.



O projeto, com a participação de mais de 150 países, segundo Pequim, é criticado a nível internacional pelo endividamento que recai sobre os países pobres.



Os empréstimos aumentaram entre 2016 e 2021, período que concentra 80% do valor total atribuído em 20 anos, segundo relatório elaborado pelo laboratório de pesquisa americano AidData, o Banco Mundial, a Harvard Kennedy School e o Instituto Kiel para a Economia Mundial.



O governo chinês rebateu as críticas ao projeto nesta terça-feira.



"A China (...) nunca obrigou ninguém a pegar dinheiro emprestado, nunca obrigou nenhum país a pagar, não impõe nenhuma condição política aos acordos de empréstimo e não tem nenhum interesse político neste sistema", disse Mao Ning, porta-voz do ministério das Relações Exteriores.