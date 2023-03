Presidente chinês elogia alívio das tensões no Oriente Médio em negociações com príncipe saudita

O presidente chinês, Xi Jinping, saudou o que chamou de alívio das tensões no Oriente Médio nesta terça-feira (28) em uma conversa por telefone com o príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman, informou a mídia estatal.



Xi disse que o diálogo liderado pela China "desempenhará um papel fundamental no fortalecimento da unidade e cooperação regionais".



Pequim intermediou um acordo alcançado em 10 de março entre Teerã e Riad para restaurar os laços diplomáticos após sete anos de distanciamento.



Com uma rivalidade amarga de longa data, o Irã e a Arábia Saudita se envolveram em vários conflitos indiretos na região, como a guerra civil do Iêmen.



O príncipe Mohamed expressou nesta terça-feira "o apreço do reino pela iniciativa chinesa de apoiar os esforços para desenvolver boas relações" entre os dois lados, segundo a agência de notícias saudita.



A Arábia Saudita e o Irã se preparam agora para a reabertura mútua das embaixadas nas respectivas capitais, com uma reunião agendada entre os seus chefes diplomáticos antes do fim do mês sagrado do Ramadã, informou a agência de notícias oficial saudita.



Uma declaração trilateral divulgada após o acordo observou que as delegações saudita e iraniana "expressaram seu apreço e gratidão à liderança e ao governo da República Popular da China por sediar e patrocinar as negociações".



O acordo representa uma grande conquista para Xi, que buscou um papel mais proativo para a China nos assuntos mundiais durante sua década no poder.