Ucrânia afirma que derrubou drones russos na região de Kiev

A defesa antiaérea ucraniana derrubou 12 drones russos no céu de Kiev, afirmou o comandante da administração militar da capital, Sergi Popko.



"No total, 12 drones inimigos foram detectados e destruídos pelas forças de defesa no espaço aéreo de Kiev", declarou Sergi Popko.



"Não houve vítimas", acrescentou o comandante, que antes de informar que "um edifício não residencial pegou fogo devido à queda dos destroços de um avião não tripulado".



As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram que a Rússia lançou 15 drones de fabricação iraniana contra o país na segunda-feira à noite e que 14 foram destruídos.



"A ameaça de novos ataques aéreos e com mísseis continua sendo elevada em toda a Ucrânia", afirmou o Estado-Maior.



Os drones foram cruciais em uma série de ataques que a Rússia executou contra as infraestruturas ucranianas durante os meses de inverno, interrompendo o abastecimento de água, energia elétrica e calefação para grande parte da população.