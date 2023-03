Belarus abrigará armas nucleares russas em resposta a 'pressões ocidentais'

Belarus abrigará armas nucleares "táticas" russas em resposta a "pressões ocidentais sem precedentes", afirmou nesta terça-feira o ministério bielorrusso das Relações Exteriores.



"Há dois anos e meio Belarus enfrenta pressões sem precedentes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e seus aliados", afirma um comunicado divulgado pelo ministério, que denuncia uma "interferência direta e grosseira" nas questões internas de Minsk.



As sanções econômicas e políticas contra a ex-república soviética aliada da Rússia são acompanhadas pelo "reforço do potencial militar da Otan" no território dos países membros da Aliança vizinhos de Belarus, acrescenta a nota.



Neste contexto, Belarus está "obrigada a adotar medidas de represália", insiste o ministério, ao afirmar que Minsk não terá o controle das armas, cuja instalação "não contradiz de nenhum modo os artigos I e II do Tratado de Não Proliferação Nuclear".



No sábado, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que tem o consentimento de Mink para instalar armas nucleares "táticas" em Belarus, país na fronteira da União Europeia e governado desde 1994 por Alexander Lukashenko, o aliado mais próximo do Kremlin.



De acordo com Putin, os preparativos para a instalação devem começar em abril.



O anúncio provocou duras críticas dos países ocidentais. A Otan denunciou uma "retórica perigosa e irresponsável" da Rússia, enquanto a União Europeia ameaçou Minsk com novas sanções se a operação for concretizada.



O governo dos Estados Unidos reafirmou que não tem motivos para pensar que a Rússia está preparando o uso de armas nucleares, ao mesmo tempo que condenou o anúncio russo.