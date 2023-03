Trump denuncia ser vítima de 'interferência eleitoral'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump denunciou na segunda-feira (27) que a investigação contra ele por supostamente comprar o silêncio de uma atriz pornô é uma forma de "interferência eleitoral", orquestrada por "bandidos", antes da eleição de 2024.



O republicano de 76 anos, candidato a um novo mandato presidencial, está sendo investigado no estado de Nova York pelo pagamento de 130.000 dólares em 2016 à atriz e diretora de filmes pornográficos Stormy Daniels.



Depois que a imprensa informou que ele pode ser o primeiro ex-presidente americano a sentar no banco dos réus, Trump afirmou em 18 de março em sua rede Truth Social que seria "detido" e levado a um tribunal em 21 de março.



Nada aconteceu até o momento, mas o país acompanha um possível indiciamento.



Em uma entrevista na segunda-feira ao canal conservador Fox News em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, Trump chamou de "fraude" a investigação do procurador de Manhattan Alvin Bragg.



"Acho que é uma maneira provocar uma trapaça nas eleições. É interferência eleitoral", disse o republicano, que insiste que a eleição de 2020 foi "roubada" pelo presidente democrata Joe Biden.



"Estamos lidando com pessoas desonestas, bandidos. São pessoas, acredito, que odeiam nosso país", denunciou o bilionário.



Bragg, um democrata eleito para o cargo por votação popular, formou o grande júri em janeiro, após uma investigação sobre os 130.000 dólares pagos a Stormy Daniels há mais de sete anos.



O pagamento aconteceu semanas antes das eleições de 2016, supostamente para evitar que a atriz divulgasse um relacionamento que afirma que teve com Trump anos antes.



Trump, que governou o país de 2017 a 2021, nega a suspeita e já chamou a investigação de "caça às bruxas".



Se o pagamento não foi registrado da maneira correta, o mesmo pode ser considerado uma contravenção por falsificação contábil, mas também pode ter violado a lei a lei de financiamento de campanha eleitoral, o que pode resultar em até quatro anos de prisão.



O grande júri do caso deve se reunir, a princípio, na quarta-feira. Se votar a favor do indiciamento, o procurador Bragg deve acatar e divulgar a acusação.



Nos dias seguintes, Trump teria então que "apresentar-se" ao tribunal de Manhattan para ser notificado da acusação por um juiz e ficaria "preso" por alguns minutos para ser fotografado e registrar as impressões digitais. Em seguida, ele deveria se declarar culpado ou inocente.