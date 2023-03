EUA e Japão anunciam acordo sobre comércio de minerais para baterias eléctricas

Estados Unidos e Japão alcançaram um acordo sobre o comércio de minerais essenciais para a produção de baterias de veículos elétricos, anunciou o governo americano, que tem o objetivo de reforçar as cadeias de suprimentos em um setor dominado pela China.



Os minerais e elementos raros, como o lítio, são cada vez mais importantes para a indústria das energias limpas, mas os Estados Unidos enfrentarão escassez dos materiais essenciais para a futura demanda de veículos elétricos.



O acordo anunciado na segunda-feira 927) com o Japão inclui o compromisso de não impor tarifas de exportação aos minerais cruciais enviados ao outro país, afirma o comunicado divulgado pela representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai.



"Estados Unidos e Japão compartilham um interesse comum em fortalecer as cadeias de suprimentos entre parceiros com interesses semelhantes e aumentar a resiliência contra ameaças como a coerção econômica", destacou.



Tai acrescentou que Washington continua trabalhando com os aliados e sócios para reforçar as cadeias de abastecimento por meio da Lei de Redução da Inflação (IRA na sigla em inglês).



A IRA é um grande plano de ajuda à transição energética do governo do presidente Joe Biden, que apoia o "Made In America" com incentivos fiscais para a compra de veículos elétricos, entre outras medidas.



A lei estipula que 40% dos minerais cruciais para baterias de veículos elétricos devem ser extraídos ou processados em países que têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos, um nível que deve ser elevado a 80% a partir de 2027.



A norma excluía União Europeia e Japão, mas o acordo anunciado na segunda-feira permitirá que alguns subsídios previstos na IRA sejam aplicados aos minerais críticos processados no país asiático.



União Europeia e Estados Unidos também negociam um acordo sobre o tema.



O Departamento do Tesouropublicará em breve as diretrizes sobre os requisitos da lei para minerais cruciais e componentes de baterias.



Impulsionar a cadeia de abastecimento destes materiais "favorece a segurança e a estabilidade econômicas ao garantir que os Estados Unidos e seus aliados e sócios não dependam de outros países para obter minerais críticos", disse um alto funcionário do governo americano que pediu anonimato.



O acordo inclui os cinco minerais críticos mais necessários para baterias de veículos elétricos e será revisado a cada dois anos.



MADE