O barril do WTI fechou em alta de mais de 5% nesta segunda-feira, impulsionado por uma recuperação técnica com a aproximação do fim do trimestre, bem como pelo ressurgimento do apetite pelo risco.



O WTI para maio subiu 5,12%, fechando a US$ 72,81. Em uma semana, o petróleo bruto americano disparou mais de 13%, após cair mais de 15% nos dez dias anteriores.



O barril do Brent também para maio teve alta de 4,17%, fechando a US$ 78,12.



MIZUHO FINANCIAL GROUP