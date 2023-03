Ataque russo deixa dois mortos e mais de 30 feridos na Ucrânia

Duas pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em bombardeios russos na cidade de Sloviansk, leste da Ucrânia, informaram nesta segunda-feira autoridades regionais e a polícia.



"Há dois mortos e 29 feridos em Sloviansk", publicou no Facebook o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, acrescentando que também foram "danificados prédios administrativos e de escritórios, cinco prédios altos e sete residências particulares". As forças russas "atacaram o centro da cidade por volta das 10h30, com dois mísseis S-300."



Segundo a polícia, as duas pessoas que morreram dirigiam seus veículos perto do centro da cidade no momento do bombardeio. O balanço policial apontou 32 feridos, cinco deles gravemente. O prefeito da localidade, Vadym Lyakh, deu conta de 36 feridos.



A cidade de Sloviansk fica a cerca de 40 km de Bakhmut, onde forças ucranianas e russas estão em combate há meses.