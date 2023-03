A Histadrut, principal confederação sindical de Israel, informou, nesta segunda-feira (27), o fim da greve geral convocada para a terça para frear a reforma judicial, após o anúncio do governo de uma "pausa" no processo legislativo.



"Após o anúncio do primeiro-ministro, declaro o fim da greve [...] convocada esta manhã", declarou, em nota, Arnon Bar David, diretor da Histadrut.