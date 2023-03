Protestos contra o governo deixam mais um morto no Quênia

Um homem morreu baleado, nesta segunda-feira (27), no oeste do Quênia, durante mais um dia de protestos antigovernamentais dos apoiadores do líder opositor Raila Odinga, informou à AFP o diretor do hospital Jaramogi Oginga Odinga.



"Uma pessoa morreu após ser atingida por tiros" da polícia na cidade de Kisumu, bastião da oposição, declarou George Rae, esclarecendo que se trata de um "homem jovem".



É a segunda morte desde o início das manifestações: na segunda-feira passada, um estudante também foi morto pelas forças de segurança.



O nível de violência tem aumentado durante os protestos que já duram uma semana, com a polícia disparando gás lacrimogêneo no comboio de Odinga e seus seguidores, e os saqueadores aproveitando o caos para roubar gado e cortar árvores na fazenda do ex-presidente Uhuru Kenyatta, nos arredores da capital, Nairóbi.



Raila Odinga, um político veterano, convocou a população para sair às ruas todas as segundas e quintas-feiras, acusando o presidente William Ruto de roubar as eleições do ano passado e ser incapaz de controlar o aumento do custo de vida.



Os atuais protestos são o primeiro grande estopim social desde que Ruto assumiu o cargo há mais de seis meses. O presidente, que está em viagem pela Alemanha e Bélgica, pediu ao seu rival que pare com as mobilizações.