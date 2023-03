Alemanha forneceu tanques Leopard 2 para a Ucrânia, confirma Scholz

A Alemanha forneceu à Ucrânia os tanques Leopard 2 prometidos - disse o chanceler Olaf Scholz, após os insistentes pedidos de Kiev.



"Sim, entregamos los tanques Leopard como anunciamos", respondeu o chefe de governo em uma entrevista coletiva em Roterdã, acompanhado do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, ao ser questionado sobre as informações reveladas pela revista Der Spiegel.



De acordo com o veículo, 18 tanques foram enviados. Os últimos saíram da Alemanha no final da semana passada e "já foram entregues".



Cerca de 40 veículos de combate de infantaria Marder também foram fornecidos, acrescentou Der Spiegel, que especificou que o governo de Olaf Scholz manteve o "sigilo do itinerário" do envio "por questões de segurança".



Questionado pela AFP, o Ministério da Defesa alemão não quis comentar.



"De acordo com informações dos círculos de segurança, os tanques Leopard são entregues à Ucrânia com um grande conjunto de armas e peças de reposição", completou a mesma fonte.



Após ser pressionado por todos os lados para entregar tanques Leopard 2, o sucessor de Angela Merkel finalmente autorizou o envio de tanques no final de fevereiro.



Soldados ucranianos foram treinados em bases alemãs para manusear esses tanques de batalha pesados Leopard 2 do tipo 2A6.