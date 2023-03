Campanha dos EUA por 19 presos políticos gera esperança nos afetados

A campanha lançada pela diplomacia americana para chamar a atenção para a situação de 19 prisioneiros políticos de países como Irã, Nicarágua, Rússia e China, gerou esperanças nos envolvidos e seus familiares.



A campanha foi concebida na primeira cúpula pela Democracia, organizada pelo presidente Joe Biden no final de 2021 e estará na segunda, celebrada em Washington esta semana.



Constam da três nicaraguenses, dos quais dois foram liberados desde o lançamento da campanha. Eles estão entre os 222 prisioneiros políticos que tiveram a nacionalidade excluída pelo governo do presidente Daniel Ortega e foram enviados aos Estados Unidos.



"Quando pousamos já não eramos nicaraguenses", declarou à AFP Juan Sebastián Chamorro, ex-candidato presidencial, em visita à ONU em Genebra.



Chamorro contou que foi "sequestrado" em sua casa em 8 de junho de 2021 e detido em segredo por vários meses. O ex-prisioneiro político recorda a alegria que sentiu ao saber da iniciativa americana em sua cela: "o pior que pode ocorrer a um prisioneiro é ser esquecido", declarou.



A Anistia Internacional (AI), que fez deste tipo de campanhas individuais sua especialidade, elogiou a iniciativa americana. É fundamental "chamar a atenção para essas pessoas que estão na prisão há muito tempo", disse Andrew Fandino, um funcionário do departamento americano da AI.



No âmbito desta campanha, os diplomatas americanos se referem sistematicamente aos casos selecionados em negociações bilaterais e incentivam os demais países a fazerem o mesmo, explicou Erin Barclay, secretária-adjunta interina do Escritório de democracia, direitos humanos e trabalhistas do Departamento de Estado americano.



"Estamos tentando centralizar o debate em como este problema passa de mão em mão com o crescente autoritarismo (e) com os governos que encontram novas formas de reprimir os protestos pacíficos", afirmou.



Rayhan Asat, irmã de Ekpar Asar, empresário uigur detido na China há sete anos que também está na lista, espera que a campanha se traduza em um desbloqueio de recursos de peso, uma "mobilização muito mais importante" e a participação de outros países, disse à AFP.