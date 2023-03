Rússia levanta dúvidas sobre suas intenções relacionadas a armas nucleares em Belarus

Ao anunciar o envio de armas nucleares a Belarus, sua aliada contra a Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, reproduz um modelo usado pelos americanos na Europa, mas há muitas dúvidas sobre suas reais intenções.



Como em várias ocasiões desde o início da invasão na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Putin exerce a ameaça nuclear com mais força para mostrar à opinião pública sua determinação e pressionar os ocidentais.



E como em todas as ocasiões, as chancelarias e os especialistas ocidentais relativizam sua diplomacia nuclear.



- Como os Estados Unidos -



No sábado, o presidente russo anunciou a implantação em Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia, a Polônia e a Lituânia, de armas nucleares "táticas" de menor potência.



Depois rejeitou as condenações ocidentais e enfatizou que os Estados Unidos há muito tempo implantam armas nucleares na Europa.



Um argumento factualmente correto. Os Estados Unidos têm implantado bombas na Europa há décadas, e vários países da Otan têm mísseis capazes de transportar cargas convencionais e nucleares.



"Já sabíamos que a Rússia estava caminhando para a opção de um acordo do tipo Otan com Belarus (...). Não há nada de novo", escreveu Jeffrey Lewis, especialista americano em não proliferação nuclear, em sua conta no Twitter.



Atualmente, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda e Turquia possuem ogivas americanas.



- Vetores e depósito -



Como sempre acontece com anúncios desse tipo, os detalhes são escassos e as perguntas são muitas.



Os vetores antecipados: Putin indicou que dez aviões implantados em Belarus estão "prontos para usar esse tipo de armamento" e especificou que também transportavam mísseis Iskander capazes de carregar uma ogiva nuclear.



Mas ele também se referiu a um "depósito especial" para armazenar armas nucleares a partir de 1º de julho.



"Por enquanto não há vestígios desta construção e parece pouco provável que seja concluída em três meses", explicou à AFP Marc Finaud, vice-presidente da ONG Iniciativas para o Desarmamento Nuclear (IDN).



"Todos os satélites espiões do mundo podem ser confiáveis para rastrear o território bielorrusso" e esclarecer o que acontece dos anúncios à realidade.



Pavel Podvig, um especialista russo independente, considera "muito improvável e, do meu ponto de vista, impossível, que armas nucleares reais sejam transferidas para Belarus".



- Contradição -



Como costuma acontecer, Putin lida com a ameaça nuclear sem mudar sua doutrina. E muitas vezes é contrariado por outras declarações públicas que se referem ao tabu das armas.



Em janeiro de 2022, dois meses antes da invasão da Ucrânia, a Rússia assinou uma declaração com os outros quatro membros do Conselho de Segurança da ONU que "destaca que uma guerra nuclear não pode ser vencida".



A situação geopolítica mundial mudou depois, mas alguns dias atrás Putin recordou uma posição semelhante com seu aliado chinês, Xi Jinping. "Não pode haver vencedores em uma guerra nuclear e essa guerra nunca deve ser desencadeada", declararam em conjunto.



Marc Finaud aponta, por outro lado, que ambos lembraram "que nenhuma arma nuclear deve ser colocada em um país estrangeiro". Putin "viola a própria posição consistente da Rússia", enfatiza.



- Proliferação -



Como em cada declaração de Putin sobre o assunto, as chancelarias ocidentais são prudentes.



"Não temos nenhuma indicação de que tenha cumprido seu compromisso de que nenhuma arma nuclear foi transferida", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.



"Por enquanto é um anúncio. O risco de aplicação não é imediato", confirma Finaud, ainda que cada hipótese de transferência de uma ogiva nuclear aumente o risco de erro, pirataria ou acidente.



Mas essa retórica russa recorrente "também aumenta a demanda por dissuasão nos países da Otan", observa Jeffrey Lewis.



"É essencialmente por isso que vemos a Suécia e a Finlândia buscando segurança com a adesão à Otan", afirmou.



Nesta segunda-feira, em comunicado, a Campanha Internacional pela Abolição das Armas Nucleares (ICAN), ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2017, lembrou que "uma arma nuclear tática" pode chegar a 100 quilotons, seis vezes mais potente do que aquela "que destruiu Hiroshima e matou 140.000 pessoas" em agosto de 1945. Mas essas bombas táticas também são até 500 vezes menos potentes do que as maiores armas nucleares estratégicas.



