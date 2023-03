Príncipe Harry faz aparição surpresa em audiência contra jornal em Londres

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, conhecido por sua luta contra os tabloides britânicos, fez uma aparição surpresa em uma audiência judicial contra o Daily Mail em Londres nesta segunda-feira (27), seis semanas antes da coroação de seu pai.



Desde que ele e a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, abalaram a monarquia ao anunciar que estavam deixando as funções oficiais para morar na Califórnia em 2020, o príncipe de 38 anos viaja ao Reino Unido em raras ocasiões que sempre despertam fortes expectativas.



Na manhã desta segunda-feira, para a surpresa de todos, ele chegou de táxi ao palácio da Justiça da capital britânica. Dirigiu-se a uma sala da Suprema Corte de Londres e sentou-se ao fundo, onde se juntou à lenda do pop Elton John pela tarde.



Os dois lideram um grupo de sete demandantes, incluindo também a atriz Liz Hurley, que acusam o grupo editorial do jornal Daily Mail, o Associated Newspapers, de coletar informações ilegalmente por meio de detetives, ouvindo suas conversas em seus carros ou em suas casas.



A maioria das acusações data do período entre 1993 e 2011, embora alguns fatos sejam de 2018.



Entre eles há "intercepções ilegais de mensagens de voz, escutas telefônicas, obtenção de informações privadas, como contas de telefone ou dados médicos por meio de fraude", disse o advogado David Sherborne.



A Associated Newspapers "refutou total e inequivocamente essas calúnias absurdas" quando o processo foi anunciado no início de outubro e agora, durante os quatro dias de audiências, tenta arquivar o caso.



- Ataques à família real -



A aparição surpresa do príncipe em Londres, que só visita o Reino Unido em caráter excepcional, ocorre pouco mais de um mês antes da cerimônia de coroação de seu pai, em 6 de maio.



Ele e Meghan, que moram na Califórnia desde que deixaram a monarquia em 2020, foram convidados para a cerimônia, mas ainda não anunciaram se comparecerão.



A última vez que eles foram vistos em público no Reino Unido foi no funeral da avó de Harry, a rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado.



Seu eventual retorno ao país tem sido objeto de muita especulação nos jornais britânicos nos últimos meses, após os virulentos ataques do casal à família real.



Em dezembro, a Netflix exibiu um documentário em seis episódios intitulado "Harry & Meghan", no qual eles acertam contas com a mídia britânica e com membros da família real, especialmente William, irmão mais velho de Harry e herdeiro do trono.



Depois, em janeiro, Harry publicou um livro de memórias controverso intitulado "O Que Sobra", no qual conta detalhes sórdidos de sua vida dentro da família real britânica e suas más relações com seu pai e irmão.



Segundo a imprensa britânica, o príncipe não planeja se encontrar com nenhum dos dois nos próximos dias.