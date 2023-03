Partido Nacional Escocês escolhe Humza Yousaf como novo líder e chefe do Executivo

Humza Yousaf, até agora ministro da Saúde do governo regional escocês, foi eleito nesta segunda-feira (27) pelos membros do Partido Nacional Escocês (SNP) para suceder a independentista Nicola Sturgeon como líder da formação e do Executivo autônomo.



O político de 37 anos, grande aliado de Sturgeon, foi eleito para ser o novo primeiro-ministro da Escócia com os votos de 52,1% dos membros do partido, segundo os resultados oficiais.



Ele também é o primeiro muçulmano a liderar um grande partido político no Reino Unido.



Yousaf será designado na terça-feira chefe do Executivo regional pelo Parlamento escocês, após a renúncia inesperada de Sturgeon, 52 anos, em fevereiro. Ela governava a Escócia desde 2014.



Após o anúncio de sua eleição, o novo líder do SNP declarou que pertence à "geração que vai conquistar a independência" da Escócia em relação ao Reino Unido.