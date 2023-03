Exército sueco proíbe o uso do TikTok em dispositivos móveis

O movimento de proibição segue os passos de outros países ocidentais que tomaram medidas parecidas (foto: Patrick T. Fallon/AFP)

O Exército da Suécia anunciou, nesta segunda-feira (27), a proibição, para todos seus militares, de usar o aplicativo chinês TikTok em seus dispositivos móveis profissionais por razões de segurança, seguindo os passos de outros países ocidentais que tomaram medidas similares."O uso de celulares e de tablets pode representar, em si, um risco à segurança. Portanto, a partir de agora, não queremos o TikTok em nossos equipamentos de serviço", declarou Guna Graufeld, porta-voz das Forças Armadas suecas.Em sua decisão, à qual a AFP teve acesso, o Exército sueco disse ter-se baseado em informações públicas "sobre a forma como o aplicativo captura os dados do usuário".Recentemente, a Casa Branca, a Comissão Europeia e os governos canadense e britânico proibiram seus funcionários de usar o TikTok em seus telefones de trabalho. O Parlamento norueguês fez o mesmo na semana passada.A razão para estes receios é uma lei chinesa de 2017 que obriga as empresas locais a entregarem às autoridades, mediante pedido, dados pessoais que tenham a ver com questões de segurança nacional.Na sexta-feira (24), a China declarou que não está pedindo às suas empresas que entreguem dados coletados no exterior. Nos Estados Unidos, o aplicativo de vídeos curtos enfrenta uma possível proibição total.