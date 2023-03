Os Estados Unidos se declararam, neste domingo (26), "profundamente preocupados" com os acontecimentos em Israel depois que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, demitiu o ministro da Defesa por defender uma pausa na reforma judicial que divide o país.



"Estamos profundamente preocupados com os acontecimentos de hoje em Israel, que destacam ainda mais a necessidade urgente de um compromisso", disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, em um comunicado.