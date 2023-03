Coreia do Norte dispara míssil balístico (Seul)

A Coreia do Norte disparou, nesta segunda-feira (noite de domingo, 26, no Brasil), pelo menos um míssil balístico, o mais recente em uma série de testes com armamentos nas últimas semanas, informaram as forças armadas sul-coreanas.



"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado" na direção do Mar do Japão, informou o estado-maior conjunto de Seul.



O lançamento ocorreu dias depois de Seul e Washington terem concluído, na quinta-feira, seus maiores exercícios militares conjuntos em cinco anos.



Pyongyang considera que estas manobras são um ensaio de invasão e declarou, na sexta-feira, que os exercícios recentes, denominados Escudo de Liberdade, foram um treinamento para "ocupar" a Coreia do Norte.



Pyongyang realizou exercícios militares próprios, incluindo o segundo lançamento do ano de um míssil balístico intercontinental e o teste de um drone submarino de ataque nuclear.



Após um ano recorde de testes com armas e crescentes ameaças nucleares de Pyongyang em 2022, Seul e Washington intensificaram sua cooperação de segurança.



A Coreia do Norte se proclamou no ano passado uma potência nuclear "irreversível" e o líder Kim Jong Un pediu recentemente um aumento "exponencial" na produção de armas, inclusive as de tipo nuclear táctico.