A primeira-ministra da França, Élisabeth Borne, se reunirá, na primeira semana de abril, com grupos parlamentares, partidos políticos, sindicatos e associações pela reforma da Previdência, com o objetivo de "apaziguar o país", conforme ela mesma anunciou em entrevista à AFP.



"Estou à disposição dos agentes sociais. É preciso chegar a um bom caminho: encontros bilaterais? Uma [reunião] intersindical? É preciso acalmar as coisas", afirmou a primeira-ministra.



Protestos multitudinários, em parte violentos, sacodem o país desde a aprovação, em 16 de março e sem votação no Parlamento, de uma polêmica reforma sobre o aumento da idade de aposentadoria.