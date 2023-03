O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, exonerou, neste domingo (26), seu ministro da Defesa depois que este pediu, no sábado, uma pausa de um mês no controverso processo de reforma judicial, impulsionado pelo governo.



"O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, decidiu destituir o Ministro da Defesa, Yoav Galant", informou o gabinete do premiê em um comunicado.