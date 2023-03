Parlamentares britânicos são filmados negociando lucrativas missões de assessoramento

Dois deputados britânicos e ex-ministros foram enganados e filmados negociando falsas missões de assessoramento remuneradas em 12.000 dólares por dia (mais de 60 mil reais), mas inventadas por uma ONG.



Os deputados conservadores Matt Hancock, que foi ministro da Saúde durante a pandemia, e Kwasi Kwarteng, ministro das Finanças que passou pouquíssimo tempo no cargo em 2022, caíram na armadilha montada por militantes da organização Led By Donkeys (Liderados por Asnos), conhecida por suas campanhas anti-Brexit.



No Reino Unido, é permitido que os deputados tenham fontes de receitas à margem de seu mandato, e não existem restrições quanto aos valores. Contudo, estes devem ser declarados em um registro público.



Em um vídeo no Twitter, a Led By Donkeys explica que queria fazer uma "experiência" em plena crise do custo de vida.



"Agora que o povo precisa mais do que nunca dos seus deputados, será que um deputado aceitaria um trabalho de promoção dos interesses de uma empresa estrangeira e quanto gostaria de receber?"



A organização concebeu uma empresa sul-coreana que desejava ampliar suas atividades no Reino Unido e entrou em contato com 20 deputados, explicando-lhes que deveriam participar de seis reuniões anuais do conselho consultivo.



A maioria dos legisladores não respondeu, mas houve negociações com Matt Hancock e Kwasi Kwarteng pela plataforma Zoom.



"Você tem uma tarifa diária?", perguntaram a Hancock. "Neste momento, sim, são 10.000 libras esterlinas [pouco mais de 60 mil reais]", respondeu o deputado.



Kwasi Kwarteng, por sua vez, indicou que não aceitaria menos de 10.000 dólares por mês (pouco mais de 50 mil reais), mas depois acabou pedindo 10.000 libras por dia.