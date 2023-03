Os Estados Unidos "não têm indícios" de que a Rússia tenha transferido armas nucleares para Belarus, ou mesmo que o presidente russo, Vladimir Putin, esteja se preparando para usar tais dispositivos na Ucrânia, disse um alto funcionário dos EUA neste domingo (26).



"Não temos indícios de que ele cumpriu seu compromisso ou que as armas nucleares foram transferidas", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, à CBS, quando questionado sobre o anúncio do presidente russo de que Moscou enviaria armas nucleares táticas para o nação aliada.