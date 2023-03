Turcomenistão realiza eleições sob o olhar atento da poderosa família governante

O Turcomenistão realiza suas primeiras eleições legislativas neste domingo desde uma reforma constitucional em janeiro que consolidou o controle da família Berdymukhamedov sobre o isolado e autoritário país da Ásia Central.



Os centros de votação no país do Mar Cáspio abriram às 07h00 (23h00 de sábado, em Brasília) e fecharão às 19h00.



A economia do Turcomenistão baseia-se quase exclusivamente na comercialização de suas grandes reservas de gás, que se tornaram cada vez mais cobiçadas desde a invasão russa da Ucrânia.



A ex-república soviética é governada há 16 anos pela família do líder Gurbanguly Berdymukhamedov e nenhuma eleição foi considerada livre e justa por observadores ocidentais.



Seu filho de 41 anos, Serdar, assumiu o poder em março de 2022 de seu pai de 65 anos, conhecido por seus excessos e culto desenfreado à personalidade durante seu regime de 2006.



Mas longe de se aposentar, Gurbanguly Berdymuhamedov propôs em janeiro abolir a câmara alta do Parlamento, criada a seu pedido em 2021, e retornar a um sistema unicameral.



Depois que esta proposta foi votada por unanimidade, como costuma acontecer no Turcomenistão, Gurbanguly Berdymukhamedov foi nomeado presidente de um novo órgão supremo.



Esse Conselho Popular controla as orientações gerais da política interna e externa do Turcomenistão, deixando a Assembleia e seus 125 deputados em segundo plano.