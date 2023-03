Honduras anunciou, neste sábado (25), a ruptura das relações diplomáticas com Taiwan, razão pela qual não voltará a ter nenhum contato oficial com a ilha, onze dias depois de anunciar que tentará restabelecer laços com a China.



O chanceler hondurenho, Enrique Reina, "com instruções da Presidente da República [Xiomara Castro], comunicou Taiwan da decisão de ruptura das relações diplomáticas entre ambos", informou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores.