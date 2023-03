O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, neste sábado (25), que Moscou prevê instalar armas nucleares "táticas" no território de Belarus, um país aliado situado às portas da União Europeia.



"Aqui não há nada inédito: os Estados Unidos fazem isso há décadas. Eles têm suas armas nucleares tácticas posicionadas há muito tempo em território de seus aliados", declarou Putin em uma entrevista difundida pela televisão russa. "Nós decidimos fazer o mesmo", acrescentou, afirmando que contava com o aval do governo bielorrusso.