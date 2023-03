O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou neste sábado (25) ordenar o uso de obuses de urânio empobrecido na Ucrânia se este país receber esse tipo de armas do Ocidente, depois que uma autoridade britânica levantou essa possibilidade.



"A Rússia, é claro, tem com o que responder. Temos, sem exagero, dezenas de milhares desses obuses. No momento, não os usamos", disse Putin em entrevista à televisão russa.