A Rússia afirmou neste sábado (25) que os soldados do Azerbaijão cruzaram a linha de demarcação com a Armênia estabelecida pelo acordo mediado por Moscou em 2020, que encerrou a guerra entre os dois países do Cáucaso.



"Em [sábado] 25 de março de 2023, uma unidade das forças armadas do Azerbaijão cruzou a linha de contato no distrito de Shusha, violando" o acordo de 9 de novembro de 2020, disse o Ministério de Defesa da Rússia em comunicado.