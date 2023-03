Com pneumonia, Lula adia indefinidamente viagem à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar sua viagem à China, prevista para este domingo, "em função de orientação médica" devido a um quadro de pneumonia leve, informou a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto neste sábado (25).



Lula, de 77 anos, "resolveu adiar sua viagem à China. O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas", diz a nota do Planalto. Ainda não há nova data definida.



Originalmente, a viagem estava marcada para este sábado, mas Lula foi diagnosticado ontem com uma "pneumonia leve" e adiou a viagem em um dia, para domingo.



Sua condição era estável e ele estava sendo medicado. Contudo, decidiu suspender indefinidamente a viagem após nova avaliação médica neste sábado.



"Apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para a China até que se encerre o ciclo de transmissão viral", assina em uma nota a Dra. Ana Helena Germoglio.



Em sua visita à China, Lula tinha a intenção de potencializar os negócios com o principal parceiro comercial do Brasil e se alinhar com Xi Jinping para promover planos de paz para a guerra na Ucrânia. O primeiro compromisso da agenda oficial seria na terça-feira, com um encontro com o líder chinês.



A saúde de Lula, com seus quase 80 anos, tem sido motivo de preocupação em tempos recentes.



Em novembro, o presidente foi submetido a um procedimento para a remoção de uma lesão na laringe.



Lula foi diagnosticado com câncer na laringe em 2011 e teve um tumor retirado. Desde então, os resultados médicos mostraram remissão completa do câncer.