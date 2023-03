Vários feridos em protesto contra reservatório de água na França

Vários manifestantes e policiais ficaram feridos neste sábado (25), alguns gravemente, em confrontos no centro-oeste da França durante um protesto contra reservatórios de irrigação denunciados por estocar água a serviço do agronegócio.



Os incidentes ocorreram no município de Sainte-Soline, cerca de 400 quilômetros a sudoeste de Paris, aumentando a tensão social em um país convulsionado por semanas por protestos e greves contra a reforma da Previdência.



"Entre os manifestantes atendidos pelas equipes médicas, há dois feridos graves, um deles com traumatismo craniano", disseram as autoridades.



Entre os gendarmes há 16 feridos, seis deles internados enquanto outro, com ferimentos graves, deve ser transferido por helicóptero, afirmou a mesma fonte.



Segundo o movimento ambientalista Soulèvements de la Terre, os confrontos deixaram "várias dezenas de feridos graves" entre os manifestantes, três deles em estado de "emergência vital".



Uma deputada do partido de esquerda LFI, Manon Meunier, disse à AFP que dois feridos têm um prognóstico vital comprometido, mas essa informação não foi confirmada pelas autoridades.



"Eu vi pelo menos 30 pessoas feridas e há mais. Algumas perderam a consciência e outras estavam tinham a cabeça sangrando", disse Claire Auger, uma professora que os ajudou.



Cerca de 6.000 pessoas, segundo as autoridades, e cerca de 25.000, segundo os organizadores, se reuniram no local para se manifestar.



O Ministério do Interior mobilizou 3.200 gendarmes e policiais, o dobro de uma manifestação anterior em outubro. Em ambos os casos, a prefeitura não autorizou o protesto.



Os arredores do reservatório pareciam um campo de batalha, entre múltiplas explosões. Vários veículos da gendarmaria foram atingidos.



A maioria dos manifestantes, no entanto, protestava pacificamente.



"Enquanto o país se levanta para defender as aposentadorias, iremos paralelamente defender a água", disseram os organizadores ambientalistas.



Esses tipos de reservatórios servem para armazenar a água extraída dos lençóis freáticos durante a estação chuvosa e são mantidos ao ar livre para fins de irrigação em caso de seca ou restrições no consumo de água.



Segundo seus defensores, eles são totalmente necessários para a manutenção dos campos diante do aquecimento global.



A construção de Sainte-Soline tem um custo de 70 milhões de euros (75 milhões de dólares, 396 milhões de reais), financiados a 70% por fundos públicos com a condição de serem utilizados métodos agroecológicos. Seus detratores criticam o acúmulo de água para o agronegócio.