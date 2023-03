O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar sua viagem à China, prevista para este domingo, "em função de orientação médica" devido a um quadro de pneumonia leve, informou a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto neste sábado (25).



Lula, de 77 anos, "resolveu adiar sua viagem à China. O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas", diz a nota do Planalto. Ainda não há nova data definida.