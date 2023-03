Ucrânia afirma ter conseguido 'estabilizar' a situação perto da cidade de Bakhmut

A Ucrânia afirmou que suas tropas estão "conseguindo estabilizar" a situação em torno de Bakhmut, no leste do país e epicentro dos confrontos com as forças russas.



Em Bakhmut - que antes da guerra tinha cerca de 70.000 habitantes - acontece a batalha mais longa desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.



A situação no front é "muito difícil na direção de Bakhmut", disse o chefe das forças armadas ucranianas Valery Zaluzhny na sexta-feira em uma conversa por telefone com o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, almirante Tony Radakin.



"Graças aos enormes esforços das forças de defesa, estamos conseguindo estabilizar a situação", disse Zaluzhny no Facebook.



Nos últimos meses, as forças russas proclamaram avanços e conquistas na cidade, que se tornou um símbolo devido aos combates persistentes.



De acordo com o último relatório do Ministério da Defesa britânico neste sábado, o ataque da Rússia a Bakhmut "está muito paralisado".



"Isso se deve principalmente ao desgaste extremo das forças russas", segundo o comunicado do ministério, acrescentando que a Ucrânia também registrou "inúmeras vítimas".



O comandante ucraniano Oleksandr Syrsky disse na quinta-feira que em breve lançaria uma contraofensiva contra as forças russas "exaustas" perto de Bakhmut.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou a linha de frente perto da cidade devastada no meio da semana.



O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, garantiu na segunda-feira que as suas forças controlam cerca de 70% da cidade.