Sobe para 19 o número de mortos por represália dos EUA contra grupos pró-iranianos na Síria

Dezenove pessoas morreram no leste da Síria em ataques dos Estados Unidos contra grupos pró-iranianos em retaliação à morte de um americano, de acordo com um novo balanço divulgado neste sábado (25) pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).



Washington realizou esses ataques aéreos em resposta a um ataque de drone na quinta-feira que matou um americano e feriu seis de seus compatriotas, incluindo cinco soldados e outro americano, disse o Pentágono.



O drone era "de origem iraniana" e atingiu uma base da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos perto de Hasake, no nordeste da Síria, na quinta-feira.



Na noite de sexta-feira, as milícias apoiadas pelo Irã na área voltaram aos ataques de foguetes, aos quais os Estados Unidos responderam com mais ataques aéreos, de acordo com o OSDH.



Segundo esta ONG, sediada no Reino Unido e dotada de uma vasta rede de informantes na Síria, 19 pessoas morreram nos ataques dos EUA: três soldados do governo sírio e 16 milicianos pró-iranianos, 11 deles de nacionalidade síria.



O saldo anterior fornecido pelo OSHD era de 14 mortos.



Apesar desta troca de ataques, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu na sexta-feira que seu país "não busca entrar em conflito com o Irã".



"Não se engane: os Estados Unidos não buscam conflito com o Irã, mas estão preparados para agir com força para proteger seu povo", disse o presidente durante visita ao Canadá.



Cerca de 900 soldados americanos estão na Síria como parte de uma coalizão internacional que luta contra o que resta do grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Esses militares são alvos frequentes de ataques das milícias.



Grupos iranianos e seus aliados, partidários do governo de Damasco, estão fortemente estabelecidos nessas áreas próximas à fronteira com o Iraque, que constituem um importante ponto de passagem de armas para a Síria.



As tropas dos EUA também apoiam as FDS, que lideraram a batalha contra o grupo EI para expulsá-lo dos últimos territórios que controlava na Síria em 2019.



CONOCOPHILLIPS