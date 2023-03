Dois mortos entre um grupo de migrantes encontrados em um trem no Texas

Uma chamada de emergência anônima levou as autoridades na sexta-feira a parar um trem que transportava um grupo de migrantes "sufocados", dois dos quais morreram, informou a polícia do Texas.



A Patrulha de Fronteira dos EUA parou o trem ao leste de Knippa, uma pequena comunidade no sul do Texas perto da cidade de San Antonio, disse a polícia.



"Aproximadamente 15 migrantes precisavam de atenção médica imediata, cinco dos migrantes foram levados de avião para hospitais na área de San Antonio, outros cinco para hospitais próximos, e sua condição é desconhecida", disse o comunicado do Departamento de Polícia de Uvalde.



"Dois dos migrantes foram declarados mortos", informou.



O prefeito de Uvalde, Don McLaughlin, confirmou que houve duas mortes, segundo a ABC News, e afirmou que havia 17 pessoas presas no trem. Segundo ele, 12 dos sobreviventes foram hospitalizados e os outros três estão "bem".



Segundo a polícia, a Union Pacific, uma empresa de frete ferroviário, "liderará a investigação".



As temperaturas perto de onde o trem estava parado chegavam a 30 graus Celsius no final da tarde, de acordo com KSAT.com, uma afiliada da ABC TV em San Antonio.



O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, lamentou "um novo incidente trágico" e prometeu trabalhar com o Gabinete do Xerife do condado de Uvalde para encontrar os responsáveis.



"Os traficantes são cruéis e só querem ganhar dinheiro", disse o secretário em sua conta no Twitter.



UNION PACIFIC