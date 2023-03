Dois mortos e 9 desaparecidos após explosão em fábrica de chocolate nos EUA

Duas pessoas morreram e nove estão desaparecidas após uma explosão ocorrida na sexta-feira em uma fábrica de chocolate no estado americano da Pensilvânia, informou a imprensa local.



A explosão ocorreu na sexta-feira antes das cinco da tarde (18h00 em Brasília) na fábrica da empresa RM Palmer, na cidade de West Reading, segundo a televisão local WFMZ.



Além dos mortos e desaparecidos, seis pessoas foram levadas a um hospital, informou a agência local de gerenciamento de emergências ao canal.



A fábrica "está bastante destruída, infelizmente. Não há muito o que salvar do prédio", disse a prefeita de West Reading, Samantha Kaag, em entrevista coletiva televisionada.



As causas da explosão estão sendo investigadas, disseram as autoridades.



Nas imagens transmitidas pela televisão, chamas eram vistas nas ruínas do edifício, e os bombeiros tentavam apagá-las.



De acordo com seu site, a empresa RM Palmer atua desde 1948 fabricando chocolate para ocasiões especiais como a Páscoa ou o Dia dos Namorados.