Maduro participará da Cúpula Ibero-Americana na República Dominicana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, participará da Cúpula Ibero-Americana inaugurada nesta sexta-feira (24) na República Dominicana, anunciou a organização durante a cerimônia de abertura em um forte colonial de Santo Domingo.



O mestre de cerimônias informou sobre a chegada à capital dominicana de Maduro, cuja legitimidade do mandato tem sido questionada por diversos governos da região após denúncias de fraude em sua reeleição, em 2018.



O presidente venezuelano, no poder desde 2013, não participou da última cúpula de Andorra em 2021, realizada virtualmente devido à pandemia de covid-19, nem nas edições de 2018 e 2016.



Maduro não participou da cerimônia de abertura, na qual a Venezuela foi representada pelo chanceler Yvan Gil.



O presidente venezuelano deve participar dos debates no plenário no sábado.