Paul Rusesabagina, que inspirou o herói do filme "Hotel Ruanda" e que estava detido após fazer críticas ao governo ruandês, foi libertado tarde da noite desta sexta-feira (24) e entregue ao embaixador do Catar, antes de retornar aos Estados Unidos, informou uma fonte oficial americana.



Rusesabagina, um cidadão belga e residente permanente dos Estados Unidos, está "agora na residência do embaixador catarense em Kigali. Ele chegou há meia hora. São notícias excelentes, realmente", disse a jornalistas uma autoridade americana logo após a meia-noite, horário de Ruanda.