O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira em Ottawa que "os Estados Unidos não buscam entrar em conflito com o Irã", após ordenar, na véspera, ataques aéreos na Síria, que mataram combatentes pró-Irã.



"Não se enganem, os Estados Unidos não buscam um conflito com o Irã, mas estão preparados para agir com força para proteger seu povo", disse Biden, durante entrevista coletiva com o premier canadense, Justin Trudeau.