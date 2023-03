Conselho da Europa critica uso 'excessivo' da força em protestos na França

O Conselho da Europa, órgão regulador dos direitos humanos no continente, criticou nesta sexta-feira (24) o "uso excessivo da força" por parte da polícia francesa durante manifestações contra a impopular reforma da Previdência.



"Ocorreram incidentes violentos, incluindo alguns que apontam para as forças da lei e da ordem", declarou a comissária de direitos humanos do conselho, Dunja Mijatovic.



"Mas os atos esporádicos de violência de alguns manifestantes e outros atos condenáveis de outras pessoas durante um protesto não podem justificar o uso excessivo da força por parte de agentes do Estado", acrescentou.



Mijatovic ressaltou que "esses atos" também não justificam privar "manifestantes pacíficos de seu direito de reunião".



O Conselho da Europa é uma organização internacional com sede em Estrasburgo, com 46 Estados-membros. Deste total, 27 também são membros da União Europeia (UE).