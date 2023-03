Bolsonaro anuncia que voltará ao Brasil em 30 de março

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde que deixou o poder, anunciou que voltará ao Brasil em 30 de março, em meio ao escândalo sobre as joias que recebeu da Arábia Saudita e que devolveu nesta sexta-feira (24) por ordem do Tribunal de Contas da União (TCU).



"Vou trabalhar no Partido Liberal (...) Andar pelo Brasil e fazer política", disse Bolsonaro ao informar seu retorno à Record TV na Flórida, em uma entrevista divulgada na madrugada de quinta-feira.



"Temos como manter de pé essa bandeira do conservadorismo que levantamos ao longo desses quatro anos", afirmou.



O Partido Liberal (PL) informou, nesta sexta, pelas redes sociais, que Bolsonaro desembarcará em Brasília no próximo dia 30 às 7h30.



O ex-presidente se instalou nos Estados Unidos no final de dezembro, pouco antes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse em 1° de janeiro, após vencer as eleições de outubro.



Na entrevista, Bolsonaro afirmou também que iria devolver um pacote com joias presenteadas pela Arábia Saudita e que teria entrado no Brasil de forma irregular.



As peças foram entregues nesta sexta-feira à Caixa Econômica Federal, confirmou a assessoria de Bolsonaro à AFP. O Tribunal de Contas da União (TCU) havia determinado a entrega das joias na semana passada e deu cinco dias para que o ex-presidente cumprisse a determinação.



As joias, da luxuosa marca suíça Chopard e com um valor estimado em 75.000 dólares (cerca de 393.000 reais), foram trazidas ao Brasil em 2021 pela comitiva do então ministro das Minas e Energia de Bolsonaro, Bento Albuquerque, após uma visita oficial ao país árabe.



Ao contrário destas peças, um primeiro lote de joias de diamantes da mesma marca, que seriam destinadas à então primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e avaliadas pela imprensa em 3,2 milhões de dólares (mais de 16,5 milhões de reais), foi aprendido pela Alfândega quando o ministro e sua comitiva chegaram ao Brasil.



Bolsonaro afirmou à Record TV que soube dos fatos apenas um ano depois e que a caixa que seria para sua esposa ficou na Alfândega.



Também acrescentou que não tem intenção de desparecer com essas peças ou com as armas que recebeu dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Bolsonaro entregou nesta sexta-feira esse presente à Policia Federal, segundo sua assessoria.



A CNN Brasil mostrou os advogados de Bolsonaro chegando à sede da Polícia Federal, em Brasília, com uma bolsa preta onde estariam as armas.



A legislação brasileira determina que os funcionários públicos só podem ficar com presentes que sejam "personalíssimos e de mínimo valor financeiro", segundo o TCU, que investiga o caso.