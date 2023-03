Empresário russo procurado pelos EUA foge na Itália

O filho de um funcionário russo de alto escalão, que estava em prisão domiciliar na Itália com pulseira eletrônica, fugiu após a decisão da Justiça italiano de extraditá-lo para os Estados Unidos - informou a imprensa italiana nesta sexta-feira.



Artyom Ouss, filho do governador da região siberiana de Krasnoyarsk, era procurado por Washington pela venda ilegal de tecnologias americanas para empresas do setor armamentista russo.



Preso em outubro no aeroporto de Milão, Ouss desapareceu da residência, onde estava detido, depois que a Justiça italiana aprovou sua extradição.



Segundo o jornal La Repubblica, Ouss já se encontra no exterior.



"Não foi descartado que ele tenha recebido ajuda dos serviços secretos russos para sua fuga", afirma o jornal Il Corriere della Sera.



Ouss foi acusado junto com outros quatro russos e dois intermediários venezuelanos em petróleo de ter comprado componentes eletrônicos dos Estados Unidos destinados a equipar aviões, radares e mísseis russos, burlando, assim, as sanções em vigor.



Ele também é acusado de fazer parte de uma importante rede, que tem uma empresa legal como fachada, para o comércio de centenas de barris de petróleo venezuelano com destino à Rússia e à China.



"Como pai, estou muito preocupado com meu filho. Não sei onde ele está e não sei o que aconteceu com ele. Só posso dizer que o apartamento, onde morava, sempre esteve vigiado pela polícia", reagiu Alexandre Ouss nesta sexta-feira.



Segundo o pai, as acusações contra seu filho foram "terrivelmente inventadas" e ele teme que seja vítima de um "jogo geopolítico".