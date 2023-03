ONU acusa Ucrânia e Rússia de 'execuções sumárias' de prisioneiros de guerra

A ONU disse nesta sexta-feira (24) que estava "profundamente preocupada" com o que descreveu como execuções sumárias de prisioneiros de guerra supostamente realizadas por forças ucranianas e russas no conflito.



A diretora da Missão de Supervisão de Direitos Humanos na Ucrânia, Matilda Bogner, observou que a organização documentou assassinatos de ambos os lados.



"Estamos profundamente preocupados com a execução sumária de até 25 prisioneiros de guerra russos e pessoas fora do combate pelas forças armadas ucranianas, que documentamos", disse Bogner em entrevista coletiva na capital ucraniana, Kiev.



A funcionária da ONU destacou que, em vários casos, essas execuções foram perpetradas imediatamente após a captura no campo de batalha.



"Embora estejamos cientes de que as autoridades ucranianas estão investigando cinco casos, não sabemos se os perpetradores foram processados", acrescentou.



Bogner também expressou "profunda" preocupação com a "execução sumária de 15 prisioneiros de guerra ucranianos logo após sua captura pelas forças russas".



A funcionária disse que o grupo mercenário russo Wagner, que afirma estar liderando a ofensiva russa na cidade ucraniana de Bakhmut, onde ocorre a batalha mais feroz da guerra, é responsável por onze dessas mortes.



Ucrânia e Rússia acusaram-se mutuamente de maltratar prisioneiros de guerra desde que o presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma invasão no ano passado.