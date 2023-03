Quatro mortos em ataques russos no leste e sul da Ucrânia

Três pessoas morreram em um bombardeio russo na cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e outra morreu em outro ataque no sul do país, segundo um novo balanço oficial revisado para baixo.



"Os corpos de três mulheres foram encontrados nos escombros" de um prédio danificado em Kostiantynivka, cerca de 20 quilômetros a oeste de Bakhmut, o epicentro dos combates com o exército russo, informaram os serviços de emergência no Telegram.



No balanço anterior, os mesmos serviços haviam registrado cinco mortes, sendo três mulheres e dois homens.



O ataque, obra de um projétil de uma bateria antiaérea russa S-300, atingiu um prédio que abrigava um centro de recepção humanitária, especificaram os serviços de emergência.



As três vítimas já haviam sido retiradas das cidades de Bakhmut, Chasiv Yar e Opytne, fortemente afetadas pelos combates, segundo a Procuradoria-Geral ucraniana.



Por outro lado, nesta sexta-feira uma mulher morreu e outros quatro civis ficaram feridos por disparos de artilharia na cidade de Bilozerka, na região de Kherson (sul), informou a promotoria.



Várias casas, linhas de energia e gasodutos foram danificados no bombardeio, informou a promotoria.