O governo francês proibiu nesta sexta-feira (24) a instalação e o uso de aplicativos de "lazer", como a rede social TikTok ou a plataforma americana Netflix, nos telefones profissionais de 2,5 milhões de agentes do serviço público do Estado.



Estes aplicativos apresentam "riscos em termos de cibersegurança e proteção de dados para os agentes públicos e para a administração", afirmaram fontes próximas do ministro da Administração Pública francês, Stanislas Guerini.



Este movimento segue os passos de vários governos e instituições ocidentais que baniram ou limitaram o uso do TikTok em dispositivos profissionais, temendo problemas de espionagem.



