A França e o Reino Unido decidiram nesta sexta-feira (24) adiar a visita do rei Charles III inicialmente prevista para domingo, devido aos atuais protestos contra a reforma da Previdência do presidente liberal Emmanuel Macron, anunciou a Presidência francesa.



"Os governos francês e britânico (...) tomaram esta decisão de acolher Sua Majestade o Rei Charles III nas condições que correspondem à nossa relação amigável", diz um comunicado do Eliseu, sem especificar qualquer nova data para a visita.