China diz que não pede às empresas que 'entreguem dados' coletados no exterior

A China disse nesta sexta-feira que não está pedindo às empresas que forneçam dados obtidos no exterior, em um momento em que seu aplicativo TikTok pode ser banido nos Estados Unidos.



Pequim "nunca pediu e não pedirá a empresas ou indivíduos que coletem ou entreguem dados de países estrangeiros de uma forma que viole a lei local", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em entrevista coletiva.



O governo chinês "atribui grande importância à proteção de dados privados", acrescentou.



"O governo dos EUA não apresentou nenhuma evidência de que o TikTok represente uma ameaça à segurança nacional, mas repetiu presunções de culpa e ataques inaceitáveis" contra a empresa, disse a porta-voz.



"Também observamos que alguns no Congresso dos Estados Unidos declararam que tentar banir o TikTok representava perseguição política xenófoba", insistiu.



O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, foi interrogado na quinta-feira por congressistas republicanos e democratas dos EUA, que temem que Pequim possa usar o TikTok, uma subsidiária do grupo chinês ByteDance, para espionagem e coleta de dados.