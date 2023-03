Luz artificial no céu da Suécia para estudar auroras boreais

O céu do norte da Suécia foi coberto por halos de luz artificial nesta quinta-feira (23), após o lançamento de uma sonda que liberou materiais na atmosfera para entender melhor as auroras boreais.



Para desvendar os segredos deste fenômeno natural, pesquisadores do Instituto de Física Espacial da Suécia lançaram uma sonda perto da cidade de Kiruna, que soltou materiais similares aos de fogos de artifícios a uma altitude de 100 a 200 km.



Este empreendimento causou nuvens brancas e verdes luminosas no céu que progressivamente eclipsaram a aurora boreal "real" que brilhava no horizonte.



Esta experiência visa melhorar as previsões meteorológicas para o espaço próximo, também chamado de atmosfera superior, permitindo uma melhor proteção dos satélites e outras infraestruturas essenciais de telecomunicações.



"Hoje, ninguém pode se imaginar sem GPS, sem televisão, sem cabo de satélite ou sem smartphone. Mas para garantir o acesso a tudo isso, precisamos entender melhor o clima espacial", disse à AFP Tima Sergienko, responsável pelo experimento.



"Todas essas coisas podem ser destruídas durante fortes atividades iônicas" causadas pelas auroras boreais, acrescentou.



Para reproduzir esse efeito, os pesquisadores jogaram bário em cilindros de alumínio, o que garantiram não representar perigo para a população.



Experimentos semelhantes foram realizados em todo o mundo nas últimas décadas, mas as câmeras e a tecnologia agora estão mais desenvolvidas, observou Sergienko.



Segundo ele, os pesquisadores podem obter "muito mais informações graças a este tipo de experimentos e medições ópticas".