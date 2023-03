Os preços do petróleo encerraram uma série de três pregões positivos nesta quinta-feira, prejudicados pela notícia do adiamento das compras de petróleo bruto para reabastecer as reservas estratégicas dos Estados Unidos.



O Brent para entrega em maio caiu 1,01%, fechando a 75,91 dólares, e o WTI também com vencimento em maio, 1,32%, para 69,96 dólares.



A notícia levou "alguns a realizarem seus lucros, uma vez que o mercado acreditava que o governo iria começar a comprar petróleo se os preços caíssem abaixo de 70 dólares", observou Phil Flynn, do Price Futures Group.



