Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, embora tenha perdido força no fim do pregão.



O setor de tecnologia liderou a recuperação. O Nasdaq fechou com ganho de 1,01%, a 11.787,40 pontos, e o Dow Jones, de 0,23%, a 32.105,25 unidades. O S&P; 500 subiu 0,30%, a 3.948,72 pontos.